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МЗС РФ викликало посла Казахстану через повернення до Астани посла України, кажуть "запевнення не виконані"

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МЗС РФ викликало посла Казахстану через повернення до Астани посла України, кажуть "запевнення не виконані"
Посла Казахстану викликали до МЗС Росії у зв’язку з поверненням до Астани українського посла Петра Врублевського.

Казахстанського посла в Росії Єрмека Кошербаєва викликали в МЗС РФ після того, як з'явилися повідомлення про повернення в Астану українського посла Петра Врублевського, передає Цензор.НЕТ.

"На глибокий жаль, запевнення про те, що цей бандерівський емісар "ніколи не повернеться" до Астани, не виконані. Цей персонаж знову з'явився у столиці Казахстану, причому явно не для того, щоб "просто зібрати речі та забрати родину". Не ховаючись, він відвідує дипломатичні прийоми як глава дипмісії", - заявила спікер МЗС РФ Марія Захарова.

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Машуня!
    Такие смертельные обиды лечатся только большим-пребольшим количеством водочки!
    Заманчиво, а?
  • stels400
    МЗС РФ іде в дупу.Це рішення і справи Казахстану.
  • boris kravchenko 13aea087
    Ещё пару раз в москве вызовут на ковёр казахского посла, и Казахстан подаст заявку на вступление в НАТО
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