Росія не отримала від Китаю очікуваної допомоги для війни в Україні, але Путін впертий у власних судженнях, - глава ЦРУ Бернс

Президент Росії Володимир Путін не отримав від Китаю очікуваної допомоги для війни в Україні і може стати "небезпечним і безрозсудним", якщо він почувається загнаним у кут.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Відповідаючи на запитання, чи останні успіхи України зі звільнення окупованих російськими військами територій непокоять Путіна, Бернс сказав: "Він має бути занепокоєний, і не лише через те, що відбувається на полі бою в Україні, що відбувається у нього вдома й що відбувається на міжнародній арені. Він стояв поруч із Сі Цзіньпіном минулого лютого просто перед початком війни, вони проголосили дружбу без обмежень. Що ж, як виявляється, ця дружба має певні обмеження".

Бернс сказав, що Китай дещо притих із підтримкою Росії у її війні в Україні, наголошучи, що хоча Росія не отримала від Китаю очікуваної військової допомоги для повномастшабного вторгнення в Україну, Путін все одно "вперто впевнений у власних судженнях" й має "хибне припущення, що він може впоратися і проти українців, і проти США, і проти Заходу".

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Щодо того, наскільки уважно Китай стежить за війною в Україні, Бернс сказав, що Сі дивиться за цим, "як яструб".

"Думаю, він певним чином протверезів від поганих успіхів у російських військовиків", - зауважив директор ЦРУ, говорячи також про плани Китаю щодо вторгнення на Тайвань, - "китайське керівництво також дивиться на те, що стається, коли ти починаєш вторгнення, й люди, до яких ти здійснюєш вторгнення, протистоять із великою відвагою і завзяттям".

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