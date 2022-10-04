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Велика Британія підтримуватиме Україну, "доки український трактор не відтягне останній російський танк", - глава МЗС Клеверлі

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Велика Британія підтримуватиме Україну, "доки український трактор не відтягне останній російський танк", - глава МЗС Клеверлі
Велика Британія підтримуватиме Україну у війні проти Росії до перемоги, поки український трактор не потягне останній російський танк.

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Великобританія підтримуватиме українців у війні проти Росії доти, доки цю війну не буде виграно, доки не буде відновлено їхню територіальну цілісність. Ми підтримуватимемо їх доти, доки український трактор не відтягне останній російський танк", - сказав Клеверлі.

Міністр також зазначив, що всім партнерам України потрібно мати стратегічну витривалість, щоб довести справу до перемоги.

"Якщо ви слухаєте цей виступ, пан Путін або пан Лавров, дозвольте мені прояснити: ми ніколи не визнаємо анексію Луганська, Донецька, Херсона, Запоріжжя чи Криму", - додав глава британського МЗС.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Дякуємо, Британіє !!!
  • Ірландія
    Підтримка потрібна ще буде ,бо залишаться підари вОПі яким потрібні будуть ляпаси ,
  • Ан Мур
    Петро Порошенко, який бере участь у Конференції Консервативної партії Великої Британії у Бірмінгемі, обговорив із міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі посилення санкцій проти російських олігархів та нарощення військової допомоги ЗСУ.

    «У Бірмінгемі разом з Мариною подякували Міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі та його дружині Сюзанні Джанет Темпл за підтримку України. Ми обговорили шляхи нарощення військової допомоги Україні в контексті потреб ЗСУ. А також важливість запровадження пекельних санкцій проти росії та російських олігархів, які мають майно у Великій Британії», - наголосив п'ятий Президент.
    «Доніс свою думку про те, що членство України в НАТО стане важливою складовою «Формули Перемоги» над путінським режимом і вагомим елементом стратегії депутінізації Європи і світу. Ми погодилися, що важливо продовжувати в Україні демократичні реформи, забезпечувати верховенство права і підвищувати ефективність боротьби з корупцією», - зазначає Петро Порошенко.



    «Дякую Лондону за лідерство у мобілізації європейської підтримки Україні!», - пише Порошенко.
    Прискорене членство України в НАТО є однією з 5 складових «Формули Перемоги», яку запропонував Порошенко західним союзникам. Вона включає в себе надання Україні потужної зброї включно з винищувачами і танками, повне ембарго на російські енергоносії, «План Маршалла» для відбудови української економіки та прискорене членство України в ЄС і НАТО.
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