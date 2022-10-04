Почалися консультації про призначення нового голови НБУ, - "слуга народу" Гетманцев

Одразу після повідомлення Кирила Шевченка про намір піти у відставку з посади голови Національного банку України почалися консультації щодо призначення нового очільника НБУ.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев("СН"), передає Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що Національний банк України ні на мить не залишиться без керівництва. "Зараз розпочалися консультації щодо нового голови. Думаю, протягом кількох днів це питання вирішимо. Заяву Шевченка про відставку розглянемо вже цього тижня, на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради. І тоді ж, якщо кадрові консультації будуть успішними, зможемо винести на голосування питання про призначення нового голови правління регулятора", - розповів Гетманцев.

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Він також подякував Шевченку за більш ніж дворічну роботу на посаді. Особливо — в умовах великої війни. "Це справді надзвичайно відповідальна людина, багато в чому завдяки їй Україні вдалося стабілізувати фінансову ситуацію у найважчі часи лютого-березня, утримати гривню, забезпечити роботу платіжної системи й платіжних карток, коли люди могли отримувати гроші в банкоматах навіть на прифронтових територіях. Він разом з командою Національного банку професійно та чітко організував роботу регулятора, що забезпечило стабільну роботу всієї банківської системи", - сказав голова профільного комітету ВР.

Окремо Гетманцев наголосив на тому, що Шевченко заявив про відставку у зв’язку зі станом здоров’я, а не через скандал чи негативну ситуацію в Нацбанку або у фінансовій системі держави. "Переконаний: ця відставка жодним чином не вплине на стабільність банківської і фінансової систем. А Кирило Шевченко залишиться в команді, і його досвід та знання прислужаться державі в майбутньому", - підсумував Гетманцев.