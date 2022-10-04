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Зеленський призначив керівників 13 військових адміністрацій на Харківщині

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Зеленський призначив керівників 13 військових адміністрацій на Харківщині
Президент Володимир Зеленський призначив очільників 13 місцевих військових адміністрацій у Харківській області.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, призначено Віктора Коваленка начальником Золочівської селищної військової адміністрації у Богодухівському районі; в Ізюмському районі - Віталія Карабанова начальником Балаклійської МВА, Олександра Тертишного начальником Борівської селищної військової адміністрації, Валерія Марченка начальником Ізюмської МВА, Геннадія Загоруйка начальником Оскільської сільської військової адміністрації.

Великобурлуцьку селищну військову адміністрацію у Куп’янському районі очолив Віктор Терещенко.

У Харківському районі призначено Олександра Шмиголя начальником Вільхівської сільської військової адміністрації, В'ячеслава Задоренка - начальником Дергачівської МВА, Олексія Слабченка - начальником Липецької сільської військової адміністрації, Марію Черненко - начальником Роганської селищної військової адміністрації, Миколу Сікаленка - начальником Циркунівської сільської військової адміністрації.

У Чугуївському районі Микола Семер'янов очолив Малинівську селищну військову адміністрацію, Галина Мінаєва - Чугуївську міську військову адміністрацію.

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