Зеленський призначив керівників 13 військових адміністрацій на Харківщині
Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, призначено Віктора Коваленка начальником Золочівської селищної військової адміністрації у Богодухівському районі; в Ізюмському районі - Віталія Карабанова начальником Балаклійської МВА, Олександра Тертишного начальником Борівської селищної військової адміністрації, Валерія Марченка начальником Ізюмської МВА, Геннадія Загоруйка начальником Оскільської сільської військової адміністрації.
Великобурлуцьку селищну військову адміністрацію у Куп’янському районі очолив Віктор Терещенко.
У Харківському районі призначено Олександра Шмиголя начальником Вільхівської сільської військової адміністрації, В'ячеслава Задоренка - начальником Дергачівської МВА, Олексія Слабченка - начальником Липецької сільської військової адміністрації, Марію Черненко - начальником Роганської селищної військової адміністрації, Миколу Сікаленка - начальником Циркунівської сільської військової адміністрації.
У Чугуївському районі Микола Семер'янов очолив Малинівську селищну військову адміністрацію, Галина Мінаєва - Чугуївську міську військову адміністрацію.