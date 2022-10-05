Треба допомагати Україні важким озброєнням і продовжувати санкційний тиск на Росію, – МЗС Польщі
Про це заявив політичний директор МЗС Польщі Вітольд Собкув, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна перемагає і за це їй велика наша шана, але війна ще не скінчилася. Ми повинні продовжувати постачати в Україну важке озброєння, військове спорядження та амуніцію; ми повинні продовжувати санкційний тиск, аби Росія була відрізана від новітніх технологій, ІТ-послуг; маємо повністю відмовитися від російських енергетичних ресурсів, маємо протидіяти ідеології "руського міра" та пропаганді; також маємо тиснути санкціями в індивідуальному порядку та на окремі компанії, посилювати візові обмеження, відключення банків від загальної системи розрахунків, також ми повинні посилювати наші східні фланги", - сказав Собкув.
За словами польского дипломата, також слід збільшити військову присутність ЗС США на східному фланзі НАТО, як у Польщі, так і в інших країнах, розміщенням кількатисячних підрозділів, а не лише штабів.