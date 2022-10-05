Треба допомагати Україні важким озброєнням і продовжувати санкційний тиск на Росію, – МЗС Польщі

Україна перемагає, але війна ще не скінчилася, тому необхідна допомога ЗСУ важким озброєнням та максимальний тиск на Росію санкціями.

Про це заявив політичний директор МЗС Польщі Вітольд Собкув, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна перемагає і за це їй велика наша шана, але війна ще не скінчилася. Ми повинні продовжувати постачати в Україну важке озброєння, військове спорядження та амуніцію; ми повинні продовжувати санкційний тиск, аби Росія була відрізана від новітніх технологій, ІТ-послуг; маємо повністю відмовитися від російських енергетичних ресурсів, маємо протидіяти ідеології "руського міра" та пропаганді; також маємо тиснути санкціями в індивідуальному порядку та на окремі компанії, посилювати візові обмеження, відключення банків від загальної системи розрахунків, також ми повинні посилювати наші східні фланги", - сказав Собкув.

За словами польского дипломата, також слід збільшити військову присутність ЗС США на східному фланзі НАТО, як у Польщі, так і в інших країнах, розміщенням кількатисячних підрозділів, а не лише штабів.

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