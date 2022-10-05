Новини • Війна

Петиція про можливість виїзду з України студентам-чоловікам набрала 25 тис. голосів

4 394109
Петиція про надання дозволу студентам-чоловікам, які навчаються закордоном, виїжджати за межі України набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Петиція про можливість виїзду з України студентам-чоловікам набрала 25 тис. голосів 01

"Прошу офіційно надати дозвіл на перетин державного кордону студентам-чоловікам (18-60 років), які навчаються в закордонних навчальних закладах за програмами бакалавра, магістратури або аспірантури. Мова йде про тих, хто вступив до 24 лютого 2022 року та після цієї дати", – йдеться у петиції.

Також читайте: З України не випускатимуть на навчання за кордон студентів, аспірантів та докторантів до кінця війни, – Держприкордонслужба. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 14 вересня громадяни України чоловічої статі, які вважаються придатними до військової служби (від 18 до 60 років), але є студентами закордонних закладів вищої освіти, втратили можливість виїжджати з країни під час воєнного стану. Як пояснив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, вище військове керівництво скасувало таку можливість у зв’язку із масовими підробками документів для нелегального перетину кордону.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • дмитрий a4f273bf
    В Украине вообще-то война идёт и при чём на выживание. Или студентики за границей будут жизнью наслаждаться во всех её проявлениях, а мужики 30-40 лет, а то и 50, в окопах воевать? Все так все, а не льготников разнообразных плодить, которых у нас и так дохренище. А по уровню образования, так это за ухо наших министров, ректоров и депутатов надо брать, а не из страны пытаться свалить, выдумывая отмазки на ходу. Военному делу пусть учатся и физику свою поднимают, чтобы по Цюрихам им морды русское быдло не било
  • Роман Тока
    То тікали через посвідчення волонтера, тепер по студентському будуть
  • Garry Grant
    Не скигли. Воєнний час скінчиться-нехай їдуть.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини