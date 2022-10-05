Росіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе, зафіксовано 6 вибухів, є постраждалий. ВIДЕО (оновлено)

У Білій Церкві (Київська область) вибухи – росіяни атакували місто дронами-камікадзе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Київщина. Маємо інформацію про декілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий.



Екстрені служби вже на місці, працюють. Інформацію про руйнування та потерпілих з’ясовуємо", - йдеться в повідомленні.



Згодом Кулеба повідомив про повторні удари.

"Повторна серія ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви.

Усі екстрені служби працюють.

Прошу жителів Київщини залишатися в укриттях! Небезпека не минула. Повітряна тривога по всій області триває", - додав він.

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Пізніше Кулеба поінформував, що ударів по Білій Церкві було завдано дронами-камікадзе типу Shahed-136, усього 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина.

Також зазнала пошкоджень інфраструктура. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі триває.