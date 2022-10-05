Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Росіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе, зафіксовано 6 вибухів, є постраждалий. ВIДЕО (оновлено)

40 04278
У Білій Церкві (Київська область) вибухи – росіяни атакували місто дронами-камікадзе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Київщина. Маємо інформацію про декілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий.

Екстрені служби вже на місці, працюють. Інформацію про руйнування та потерпілих з’ясовуємо", - йдеться в повідомленні.

Згодом Кулеба повідомив про повторні удари.

"Повторна серія ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви.

Усі екстрені служби працюють.

Прошу жителів Київщини залишатися в укриттях! Небезпека не минула. Повітряна тривога по всій області триває", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку атак іранських дронів на півдні ЗСУ збили 29 з них, 12 досягли цілей, - ОК "Південь"

Пізніше Кулеба поінформував, що ударів по Білій Церкві було завдано дронами-камікадзе типу Shahed-136, усього 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина.

Також зазнала пошкоджень інфраструктура. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі триває. 

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • govtva
    Надо захваченный дрон вернуть своим ходом иранцам прямо на завод.
  • Garry Grant
    А нехилое расстояние они пролетели незамеченными. Печально.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Очевидно, что от бульбофюрера.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини