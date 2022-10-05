Путін не може стримати розкол між пропагандою та силовиками, - ISW

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдається врівноважити вимоги націоналістів, які стають дедалі радикальнішими, а також стримати розкол між пропагандою та силовиками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики визначили три основні групи у нинішньому російському націоналістичному інформаційному просторі: російські блогери та військові кореспонденти, колишні російські офіцери та ветерани, а також деякі російські силовики.

Путіну необхідно зберегти підтримку всіх трьох цих фракцій, щоб підтримувати свої військові плани, але невдачі в Україні у поєднанні з хаотичною мобілізацією, мабуть, руйнують радикальну націоналістичну спільноту в Росії, пишуть аналітики.

"Наразі Путін намагається заспокоїти цю спільноту, показуючи деяких блогерів на державному телебаченні, дозволяючи силовикам формувати власні сили та продовжувати наступальні операції навколо Бахмута та Донецька, а також заспокоюючи ветеранів, віддаючи накази про мобілізацію, як вони давно вимагали", - зазначають експерт.

Серед самих блогерів виникають тріщини. Вони почали дедалі частіше ставити під сумнів військові повноваження та права один одного пропонувати рекомендації для російських збройних сил.

Вони продовжують критикувати напади голови Чечні Рамзана Кадирова на Міноборони РФ.

Крім того, ветеранська спільнота незадоволена проведенням путінської мобілізації.

Потрясіння від провалів на фронті, мобілізація та її неефективне управління виставили на огляд для росіян розкол кіл прихильників Путіна.

"Вони можуть навіть почати розповсюджувати уявлення про те, що Путін не повністю контролює ситуацію. Наслідки такого розвитку подій для його режиму важко передбачити", - зазначають аналітики.

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