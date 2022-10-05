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За добу росіяни вбили 1 мирного жителя на Донеччині. ІНФОГРАФІКА

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За добу росіяни вбили 1 мирного жителя на Донеччині. ІНФОГРАФІКА
4 жовтня росіяни вбили одного мирного жителя Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 4 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - на станції Майорськ у Зайцевому. Ще 6 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Святогірську під час ексгумації було виявлено тіла 4 убитих цивільних.

зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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За добу росіяни вбили 1 мирного жителя на Донеччині 01

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