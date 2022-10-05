Примусово мобілізованих з Луганська без підготовки направляють до підрозділів, які зазнали найбільших втрат. У Кремінній зник мобільний зв’язок, - Гайдай

Примусово мобілізованих чоловіків з Луганська без підготовки направляють до підрозділів, які зазнали найбільших втрат, у Кремінній відключили зв’язок та виписали з лікарні усіх цивільних пацієнтів.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, значні щоденні втрати особового складу російське військове керівництво намагається компенсувати за рахунок призову населення з окупованих територій України.

Так, чоловіків з Луганська без проведення медичної комісії та підготовки після мобілізації одразу направляють на доукомплектування підрозділів, що зазнали найбільших втрат.

"Водночас у центрах підготовки, які облаштовані на території Луганщини, готують новачків із приватних військових кампаній, завербованих в місцях позбавлення волі. Напевно, їхня підготовка важливіша, ніж вміння солдат - жителів так званої "лнр". Щоправда, деякі збройні формування взагалі повертаються на росію. Зокрема, особовий склад навчального центру молькино краснодарського краю відбув у зворотному напрямку до приморсько-ахтарська у зв’язку із неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням військовослужбовців. Зникла не тільки форма, а й їжа", - пише Гайдай.

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Він також повідомив, що у Кремінній зник мобільний зв’язок.

"Чому - мабуть зрозуміло: окупанти остерігаються співпраці жителів із ЗСУ та поширення панічних настроїв на Луганщині. Хоча всі бачили, як із місцевих медичних закладів вивозили цивільних пацієнтів, навіть важких. Бо лікарням дозволили приймати виключно поранених військових. Із наближенням ЗСУ їх кількість збільшується", - зазначає очільник регіону.

4 жовтня авіація Сил оборони України завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи ППО на різних напрямках збили один гелікоптер та 2 БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.

Із різних видів озброєння росіяни обстріляли низку населених пунктів. Зокрема:

- на Краматорському напрямку: Білогорівка, Серебрянка, Спірне;

- на Бахмутському напрямку: Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка, Юр’ївка, Білогорівка, Майорськ.