У російській катівні на Харківщині знайшли коробку з вирваними зубними коронками. ВІДЕО+ФОТО
Фото та відео зі звільненого с. Піски-Радьківські опублікував начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, після звільнення села до поліції звернулися місцеві мешканці й розповіли про цей підвал.
"На даний момент поліції точно відомо про катування закопування/викопування в землю заживо та застосування противогазу з тліючою тряпкою. Також в катівні знайдені фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут", - написав Болвінов.
Він вказав, що поліцейські знають імена військовослужбовців, над якими знущалися росіяни.
"Слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися у цій катівні. Правосуддя знайде кожного винного", - пообіцяв Болвінов.