Мобілізованих у РФ із навчальних центрів відправляють назад через відсутність забезпечення, - Генштаб

У Росії мобілізованих відправляють з навчальних центрів назад через проблеми із забезпеченням.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Противник має проблеми з окремими видами забезпечення під час проведення так званої "часткової мобілізації". Так, було відправлено мобілізований особовий склад з навчального центру Молькино Краснодарського краю назад до Приморсько-Ахтарська, у зв’язку з неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням зазначену категорію військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

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