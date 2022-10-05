Окупанти гатили по Очакову з метою пошкодження портової інфраструктури, - Кім

4 жовтня окупанти випустили півтора десятка снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню по Очакову, з метою пошкодження портової інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Також, вночі, з 4 на 5 жовтня, ворог атакував Миколаївський район шістьма дронами камікадзе "Shahed-136". Силами протиповітряної оборони всі збиті", - зазначає він.

Також повідомляється, що у Баштанському районі під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування. Так, об 11:15 були обстріли околиць с. Лепетиха, об 11:55 - с. Мурахівка. Також о 12:50 обстрілів зазнали околиці смт Березнегувате, о 14:45 станції Березнегувате та о 21:45 с. Мурахівка. Як повідомляє ОК "Південь" надвечір ворог завдавати удару по громаді двома ракетами типу С-300. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

"Також, 5 жовтня з 00:00 до 02:00 обстріли лунали за межами с. Широке Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - додає Кім.

За інформацією ОК "Південь", зранку, 4 жовтня, ворог завдав ракетного удару по Вознесенському районі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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"У Первомайському районі день та ніч пройшли відносно спокійно", - резюмує очільник регіону.