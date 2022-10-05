За допомоги HIMARS ЗСУ можуть атакувати більшість цілей, у тому числі в Криму, - Пентагон

Надані США реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS та боєприпаси до них дозволяють українським військовим вражати цілі, зокрема в Криму.

Про це заявила на брифінгу помічник міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Вона нагадала, що Крим є українською територією.

"Згідно з нашими оцінками, за допомогою наявних у них систем GMLRS на HIMARS, додаткову кількість яких ми надамо в новому пакеті військової допомоги, вони можуть досягти більшості цілей на полі бою. Вони можуть досягти більшості цілей, у тому числі в Криму", - заявила вона.

У Пентагоні також заявили, що Сполучені Штати вважають за доцільніше передачу Україні радянських, а не західних танків.

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Крім того, адміністрація США поки що не бачить необхідності в постачанні Україні озброєнь за ленд-лізом, заявила Купер.

"Ми вдячні Конгресу за надання підтримки Україні ухваленням законопроєкту про ленд-ліз", - зазначила Купер.

Вона уточнила, що поки що Вашингтон зосереджений на виділенні озброєння повноваженнями президента. Під час відправлення Україні озброєнь безпосередньо з американських складів не потрібні "виплати компенсації за пошкоджену техніку".

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За її словами, минулого тижня заступник міністра оборони США обговорював із представниками міністерств оборони країн-союзниць способи підтримки військової промисловості саме у розрізі допомоги Україні.

"При цьому Росія - що робить Росія? Вона звертається за допомогою до Північної Кореї. Вона звертається до Ірану. Вона не має такої глибини підтримки", - сказала Купер.