Росія та Білорусь не зможуть використовувати позики МВФ для отримання доларів США, - Байден

Байден заборонив державному казначейству США приймати від Росії та Білорусі спеціальні права запозичення в обмін на долари.

Про це повідомили в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок 4 жовтня президент підписав указ №6899 "Законопроєкт про заборону обміну спеціальних прав запозичень для Росії та Білорусі", яким заборонив міністру фінансів брати участь у операціях обміну спеціальних прав запозичень, які належать Росії та Білорусі", - зазначається у документі.

Закон діятиме протягом п'яти років після його ухвалення. Також його дія може припинитися достроково, якщо президент США підтвердить Конгресу, що Росія та Білорусь "припинили дестабілізаційну діяльність щодо суверенітету та територіальної цілісності України".

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Спеціальні права запозичення - платіжний засіб, що емітується Міжнародним валютним фондом. Він підлягає обміну на вільно конвертовані валюти.