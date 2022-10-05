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Тихановська попросила Україну про підтримку: Без вас не буде вільної Білорусі

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Тихановська попросила Україну про підтримку: Без вас не буде вільної Білорусі
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що без вільної України не буде вільної Білорусі.

Про це вона сказала на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Без вільної України не буде вільної Білорусі... Ми не просимо вас воювати замість нас. Ми просимо вашої підтримки, щоб дати нам сили боротися", - сказала вона.

Тихановська наголосила, що зараз іде боротьба з диктатурою, боротьба за демократію та цінності.

"Просимо підтримки у цьому важливому і нелегкому відрізку нашої історії", - сказала вона.

Тихановська також закликала міжнародну спільноту продовжувати тиск на білоруський режим.

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Топ коментарі

  • Віталій Українець 25a2fa89
    Тихановська!Так чий Крим?
  • Randall Flag da70119e
    Це як? бульбенфюрера завалити? Ну так самим треба було, коли був шанс. А тепер нема чого скиглити і випрошувати допомогу...
  • Qq Qqq f1a4586b
    А як же: Нє фсьо так адназначна?
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