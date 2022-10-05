Тихановська попросила Україну про підтримку: Без вас не буде вільної Білорусі
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Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що без вільної України не буде вільної Білорусі.
Про це вона сказала на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Без вільної України не буде вільної Білорусі... Ми не просимо вас воювати замість нас. Ми просимо вашої підтримки, щоб дати нам сили боротися", - сказала вона.
Тихановська наголосила, що зараз іде боротьба з диктатурою, боротьба за демократію та цінності.
"Просимо підтримки у цьому важливому і нелегкому відрізку нашої історії", - сказала вона.
Тихановська також закликала міжнародну спільноту продовжувати тиск на білоруський режим.