Рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю, зруйновано об’єкти інфраструктури (оновлено)

Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Працює ППО. Перебувайте в укриттях. Є ризик повторних обстрілів", - зазначив він.

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Пізніше Старух додав, ворог випустив ракети по обласному центру та околицях міста.

"Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Відпрацювали сили протиповітряної оборони", - зауважив голова ОВА.

Своєю чергою, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок ракетного удару зруйновано об’єкти інфраструктури.

"Сьогодні на початку десятої години ранку рашисти знову атакували Запоріжжя. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Попередньо є постраждалі. На місцях працюють відповідні служби. Прошу вас не забувати про правила нерозголошення інформації та не публікувати фото і відео з місць прильотів", - написав він.