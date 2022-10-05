Угорщина домоглася виключення ядерної енергетики з нового пакета санкцій ЄС проти Росії, - Сійярто

Також Угорщина домоглася того, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках - до морських поставок.

Про це написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор. НЕТ.

"Ми завзято вели переговори й досягли того, що стеля цін на нафту не поширюється на трубопровідне транспортування сирої нафти (так ми купуємо сиру нафту, яка потрібна для нашої енергетичної безпеки), а у разі надзвичайної ситуації не поширюється на морське транспортування, яке його замінює", - написав глава МЗС Угорщини.

Сійярто додав, що атомна енергетика також не потрапила під санкції. Тому ці санкції не стосуються будівництва нової АЕС в Паксі.

"Таким чином, неодноразово запобігали санкційним заходам, які загрожують безпеці угорського енергопостачання та завдають шкоди угорському народу. Ми й надалі так само відстоюватимемо національні інтереси Угорщини", - заявив Петер Сійярто.

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