Новини • Санкції проти Росії

Угорщина домоглася виключення ядерної енергетики з нового пакета санкцій ЄС проти Росії, - Сійярто

3 29527
Угорщина домоглася виключення ядерної енергетики з нового пакета санкцій ЄС проти Росії, - Сійярто
Також Угорщина домоглася того, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках - до морських поставок.

Про це написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор. НЕТ.

"Ми завзято вели переговори й досягли того, що стеля цін на нафту не поширюється на трубопровідне транспортування сирої нафти (так ми купуємо сиру нафту, яка потрібна для нашої енергетичної безпеки), а у разі надзвичайної ситуації не поширюється на морське транспортування, яке його замінює", - написав глава МЗС Угорщини.

Сійярто додав, що атомна енергетика також не потрапила під санкції. Тому ці санкції не стосуються будівництва нової АЕС в Паксі. 

"Таким чином, неодноразово запобігали санкційним заходам, які загрожують безпеці угорського енергопостачання та завдають шкоди угорському народу. Ми й надалі так само відстоюватимемо національні інтереси Угорщини", - заявив Петер Сійярто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина планує відмовитися від російського газу до 2050 року, - міністр

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Пора вже домогтися виключення Угорщини з ЄС та НАТО, яка від них користь там?
  • Kamil Kubera
    Боже, Господи, когда этих ****** цыган обоссаных уже выгонят с Евросоюза и НАТО, как же они ******* петушня, какой ***** в трезвом уме эту ***** взял в эти союзы
  • Дмитрий 297cdebe
    Не хочется так говорить

    Но мало в 1956 их прессовали видимо

    Такие выродки там у власти и за них голосуют же
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини