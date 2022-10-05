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Пентагон не підтверджує інформацію про переміщення Росією ядерної зброї

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Пентагон не підтверджує інформацію про переміщення Росією ядерної зброї
Пентагон не має інформації, яка підтверджує повідомлення про те, що Росія може перевозити тактичну ядерну зброю залізницею.

Про це заявила на брифінгу високопоставлена представниця Пентагону Лора Купер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони з питань України і Росії, додала, що американські військові не бачать жодних ознак, щоб змінювати розміщення власних ядерних сил.

"У мене немає нічого іншого, окрім як даних з відкритих джерел", - сказала Лора Купер.

Пентагон уважно стежить за ядерними силами Росії, що є основною частиною його місії з часів холодної війни.

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