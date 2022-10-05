Новини • Агресія Росії проти України

Генасамблея ООН збереться на засідання для обговорення анексії РФ українських територій

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Генасамблея ООН збереться на засідання для обговорення анексії РФ українських територій
Генеральна Асамблея ООН скликала термінове засідання наступного понеділка для обговорення оголошеної Росією анексії чотирьох частково окупованих регіонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AFP.

На зустрічі 193 країни-члени ООН обговорять резолюцію щодо анексії, яка зараз готується, після того, як Росія наклала вето на засудження в Раді Безпеки ООН минулого тижня, повідомили дипломатичні джерела у вівторок.

Генасамблея збереться на прохання України та Албанії.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Результатом термінового засідання буде, напевно, глибоке занепокоєння
  • Valter Valter
    Принесите в ООН коробки с коронками и другими пыточными принадлежностями росийских гестаповцев и поставьте на стол рашистскому питарасу. И поставьте вопрос о исключении Фашистской Риzии из состава ООН. Пора уже етих импотентов приводить в реальность.
  • Red_Sky_On
    Більш ніж клянчити зерно для голодаючої Африки ця контора біль ні на що не здатна......
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