Генасамблея ООН збереться на засідання для обговорення анексії РФ українських територій

Генеральна Асамблея ООН скликала термінове засідання наступного понеділка для обговорення оголошеної Росією анексії чотирьох частково окупованих регіонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AFP.

На зустрічі 193 країни-члени ООН обговорять резолюцію щодо анексії, яка зараз готується, після того, як Росія наклала вето на засудження в Раді Безпеки ООН минулого тижня, повідомили дипломатичні джерела у вівторок.

Генасамблея збереться на прохання України та Албанії.

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