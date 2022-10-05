Путін затвердив ратифікацію "договору про прийняття" до складу РФ "ДНР", "ЛНР", підконтрольних російській армії територій Запорізької та Херсонської областей, - росЗМІ

Путін затвердив ратифікацію "договору про прийняття" чотирьох регіонів до складу Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Президент Росії Володимир Путін 5 жовтня затвердив ратифікацію договору про прийняття "ДНР", "ЛНР", підконтрольних російській армії територій Запорізької та Херсонської областей до складу Російської Федерації.

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Як передає УП, Путін призначив Дениса Пушиліна тимчасовим виконувачем обов'язків "глави ДНР", Леоніда Пасічника – тво "глави ЛНР", Євгена Балицького – тво "губернатора" Запорізької області, Володимира Сальдо – тво "губернатора Херсонської області".

Саме з цими особами російський президент 30 вересня підписав фіктивні й юридично нікчемні "договори" про "прийняття" окупованих територій українського сходу та півдня до складу РФ.

Херсонський ставленик Кремля Кирило Стремоусов уже заявив, що митний контроль на межі між Херсонською областю та Кримом припинив існувати.