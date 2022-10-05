Доба на Харківщині: обстріли низки населених пунктів та безуспішна спроба окупантів наступати в районі Стрілечої

Минулої доби російські окупанти продовжили обстрілювати населені пункти Харківщини, що розташовані недалеко від державного кордону з РФ та лінією зіткнення.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, ворог обстріляв райони населених пунктів: Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь.

"За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Чугуївському районі з пораненнями госпіталізовано 75-річну жінку та 41-річного чоловіка. В Куп'янському районі госпіталізовано 59-річну поранену жінку. В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 408 вибухонебезпечних пристроїв", - йдеться у повідомленні.

Також Синєгубов інформує, що на лінії зіткнення ворог здійснив спробу піти в наступ в районі населеного пункту Стрілеча Харківського району.

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"Отримавши вогонь у відповідь, відступив з втратами", - резюмує очільник регіону.