Доба на Харківщині: обстріли низки населених пунктів та безуспішна спроба окупантів наступати в районі Стрілечої
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, ворог обстріляв райони населених пунктів: Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь.
"За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Чугуївському районі з пораненнями госпіталізовано 75-річну жінку та 41-річного чоловіка. В Куп'янському районі госпіталізовано 59-річну поранену жінку. В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 408 вибухонебезпечних пристроїв", - йдеться у повідомленні.
Також Синєгубов інформує, що на лінії зіткнення ворог здійснив спробу піти в наступ в районі населеного пункту Стрілеча Харківського району.
"Отримавши вогонь у відповідь, відступив з втратами", - резюмує очільник регіону.