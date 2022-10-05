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66% європейців підтримують вступ України в ЄС

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66% європейців підтримують вступ України в ЄС
Про це свідчать результати опитування, яке проводилося Фондом Бертельсмана у червні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Bild

Дві третини - 66% опитаних європейців - висловилися за приєднання України до Євросоюзу, згідно з дослідженням, яке було опубліковане у середу.

Рівень схвалення у країнах ЄС різне. У Польщі 84% респондентів висловилися за. У Німеччині та Франції рівень підтримки менший - 60%.

У червні понад 80% європейців підтримували українських біженців. Проте, порівняно з березнем, кількість підтримки впала на 5 процентних пунктів. Підтримка впала на 8 процентних пунктів у Франції, на 7 процентних пунктів у Нідерландах та на 6 процентних пунктів у Польщі.

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Топ коментарі

  • Андрій Саган
    полякам вигідно приймати у себе українців, якщо війна буде продовжуватися довго то наші люди там уже осядуть остаточно,а так як у поляків самих відтік своїх громадян по більш заможніших країнах ЄС то нові люди які будуть працювати на їхню економіку тільки плюс для них
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Ты эту херню кукарекай лучше на рамблере либо другой кацапской помойке. Там твои одичалые собратья обитают.
  • Vlad Cheh
    Не так уж и плохо. Ожидал хуже. Наверное, помог запрет авиасообщения сразу в феврале месяце, и выкидывание послов и других агентов ФСБ из стран, который начался в том числе и до войны.

    Лахта, плохо работайте. Вы должно больше вкидывать вбросов в европейские СМИ, вон как прививки дискредитировали, хорошо же работали, а тут облом. На мнение европейцев так просто влиять этими фейковыми видеороликами и хорошо сделанной пропагандой, аж жалко людей становится, никакого критического мышления и подсознательного недоверия к представляемой им информации, слишком привыкли жить в тепличных условиях и в итоге и от пропаганды терпят. Хотя вот в 2018-2019-ом году левые социалистические европейские страны уже стали бороться с мигрантами из Сирии и других стран, снижая их преступность за счет жестких мер. С задержкой в 5 лет, но все же стали защищать своих граждан и ставить их безопасность в приоритет, глядишь скоро и поймете, что кацапский газ, нефть и доллары тоже пахнут смертью и перестанете их брать.
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