Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумщини. Під вогнем опинилися дві громади - Держприкордонслужба

4 жовтня під вогнем ствольної артилерії росіян опинилися Хотінська та Білопільська громади Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

У першій половині дня вівторка загарбники з боку російського населеного пункту Гордєєвка обстріляли територію Хотінської громади зі ствольної артилерії калібру 152 мм, пролунало більше десятка вибухів.

У другій половині дня росіяни здійснили обстріл території Білопільської громади з артилерії калібру 122 мм, пролунало півтора десятка вибухів. Вогонь вели з боку російського населеного пункту Тьоткіно.

На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

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