Експоліцейського, який працював на окупантів в Ізюмі, затримано в Харкові, - прокуратура

Підозрюваний співпрацював з окупаційною "владою" в Ізюмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

"Під час окупації м. Ізюм експоліцейський почав співпрацювати з представниками РФ. Він обійняв псевдопосаду дільничного інспектора поліції в незаконно створеному окупаційному органі "Ізюмське районне управління поліції Харківської області".



Підозрюваний здійснював чергування в складі слідчо-оперативних груп, вів матеріали журналів єдиного обліку, забезпечував "громадський порядок" не заради безпеки містян, а задля блага окупаційної влади. Також він пропонував колишнім колегам співпрацювати з "новою" владою, проте отримав відмову", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали його в Харкові. Колишньому поліцейському повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

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