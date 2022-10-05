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Експоліцейського, який працював на окупантів в Ізюмі, затримано в Харкові, - прокуратура

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Підозрюваний співпрацював з окупаційною "владою" в Ізюмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

"Під час окупації м. Ізюм експоліцейський почав співпрацювати з представниками РФ. Він обійняв псевдопосаду дільничного інспектора поліції в незаконно створеному окупаційному органі "Ізюмське районне управління поліції Харківської області".

Підозрюваний здійснював чергування в складі слідчо-оперативних груп, вів матеріали журналів єдиного обліку, забезпечував "громадський порядок" не заради безпеки містян, а задля блага окупаційної влади. Також він пропонував колишнім колегам співпрацювати з "новою" владою, проте отримав відмову", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали його в Харкові. Колишньому поліцейському повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Експоліцейського, який працював на окупантів в Ізюмі, затримано в Харкові, - прокуратура 01

Топ коментарі

  • Vlad Cheh
    А как вы думайте поживают пограничники, которые 3 планшета для арты посчитали за коммерческую партию и требовали денег? Они и такие как они могли нанести вреда больше, чем этот мусорок. И что они получили? Скорее всего, как работали, так и работают, подняв еще денег за выезд мужчин (с дебильным тотальным запретом, когда человек мог потерять работу из-за бомбежки в принципе, но мог поехать в ЕС, зарабатывать там и присылать нам покупки для фронта на заработанные бабки).
  • Серафим Полубес 5d6bf9af
    Чому всі мерзотники та колаборанти --- або бувші поліціянти, або "слуги народу"??
  • SlavaGeroyam
    250грн
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