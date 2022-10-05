Новини • Війна

Атака дронами на Білу Церкву: БПЛА вилетіли з півдня, половину вдалося збити

29 48883
Атака дронами на Білу Церкву: БПЛА вилетіли з півдня, половину вдалося збити
Росіяни скерували іранські дрони-камікадзе на Білу Церкву з окупованих територій на півдні країни. Атакували близько 12 безпілотників, половину з них захисникам України вдалося збити.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Близько 12 дронів атакували з півдня України. Шість було збито: 3 - зенітно-ракетними військами на півдні, а ще 3 - авіацією повітряних сил", - розповів він.

За його словами, таким чином Росія шукає слабкі місця в протиповітряній обороні України.

"Їх треба збивати всіма наявними засобами", - додав Ігнат.

Читайте: Росіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе, зафіксовано 6 вибухів, є постраждалий. ВIДЕО (оновлено)

Нагадаємо, вночі в середу, 5 жовтня, російські окупанти двічі вдарили іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві Київської області. Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури.

Пізніше стало відомо, що по місту було зафіксовано 6 влучань і вибухів із дронів-камікадзе Shahed-136. Одна людина постраждала.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Хтось в БЦ наводить ці дрони. Шукайте коригувальників!
  • Sea Wolf
    Спитайте зелених довбонів ,куди вони грохнули мільярди? А їх можна було пустити на розробку і виробництво бойових дронів. Подякуємо наріду (щоб ви на кутні скалилися)
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Ось так. Копійчаними іранськими дронами змушують нас витрачати вартістний ракетний боєзапас та показувати розміщення ППО. Але ще прикріше, що якась країна третього світу одна спромоглася поставляти такі дрони кацапам тисячами в то час як ціла світова антипутінська коаліція чомусь надає нам подібне виключно в гомеопатичних дозах. Як це можна пояснити?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини