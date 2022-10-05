Атака дронами на Білу Церкву: БПЛА вилетіли з півдня, половину вдалося збити

Росіяни скерували іранські дрони-камікадзе на Білу Церкву з окупованих територій на півдні країни. Атакували близько 12 безпілотників, половину з них захисникам України вдалося збити.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Близько 12 дронів атакували з півдня України. Шість було збито: 3 - зенітно-ракетними військами на півдні, а ще 3 - авіацією повітряних сил", - розповів він.

За його словами, таким чином Росія шукає слабкі місця в протиповітряній обороні України.

"Їх треба збивати всіма наявними засобами", - додав Ігнат.

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Нагадаємо, вночі в середу, 5 жовтня, російські окупанти двічі вдарили іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві Київської області. Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури.

Пізніше стало відомо, що по місту було зафіксовано 6 влучань і вибухів із дронів-камікадзе Shahed-136. Одна людина постраждала.