Європейський Союз вживає заходів з подолання енергетичної кризи, – фон дер Ляєн

Заходи будуть включати підвищення безпеки й диверсифікації шляхів постачання енергії. А також впровадження спільної політики із закупівлі енергоресурсів і скоординовані заходи економії енергії на Єдиному ринку.

Про це заявила Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідна заява прозвучала у Страсбурзі під час пленарного засідання Європейського Парламенту, де розглядалися наслідки ескалації кремля у його агресивній війні проти України.

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