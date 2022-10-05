Радбез РФ обіцяє "посилити заходи безпеки" в окупованому Криму
Про це заявив секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"Небезпеку для транспортної інфраструктури становить диверсійно-терористична діяльність українських спецслужб, міжнародних терористичних організацій", - заявив він.
Патрушев пояснив, що в окупованому Криму планують "оцінити вразливість" об'єктів транспортної інфраструктури та забезпечити їх інженерно-технічними засобами захисту.
Він також додав, що не слід довіряти охорону об'єктів транспортного комплексу на півострові "неуповноваженим особам, які не пройшли спеціальне навчання".
Патрушев підкреслив, що "зросла ймовірність застосування безпілотних літальних апаратів з метою заподіяння шкоди роботі транспортного комплексу".
"Важливо підвищити готовність сил і засобів реагування на надзвичайні події. З цією ж метою провести спільні навчання і тренування. Також звертаю увагу на необхідність посилення охорони вокзалів, залізничних ліній, шляхопроводів, мостів, портів, об'єктів трубопровідного транспорту і на підвищення контролю за пасажирськими та вантажними перевезеннями", - сказав він.
Нагадаємо, раніше у міністерстві оборони Росії заявили, що причиною вибухів на складі під Джанкоєм в окупованому Криму була диверсія.