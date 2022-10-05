Новим Головою НБУ стане екс-голова правління Ощадбанку Пишний, - Железняк

Новим головою Національного банку України стане Андрій Пишний, який у 2014-2020 роках очолював державний Ощадбанк

Про це повідомив перший заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Отже, щоб довго не думали щодо термінів і кандидатів: новим головою НБУ стане Андрій Пишний", - написав нардеп.

Він додав, що кандидатуру Пишного внесуть одразу після голосування ВР про затвердження заяви про відставку нинішнього голови НБУ Кирила Шевченка найближчим часом.

"Призначення відбудеться також уже цього тижня. Підказка: в день голосування бюджету в першому читанні", – стверджує народний депутат.

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