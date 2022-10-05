Австрія готова надати майданчик для переговорів щодо деескалації війни Росії проти України, - ЗМІ

Австрія готова провести у себе переговори щодо деескалації війни РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американське видання The Hill.

"Один австрійський чиновник сказав The Hill, що вона пропонує країну як нейтральний майданчик для важких переговорів і готова прийняти переговори про деескалацію та підтримувати канали з Росією", - повідомило видання

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