Казахстан обурений словами Захарової про посла України
Про це заявив речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, тональність заяв Захарової "дисонує з характером союзницьких взаємин Казахстану та Росії як рівноправних стратегічних партнерів". Він зазначив, що МЗС Казахстану викличе російського посла Олександра Бородавкіна "для розмови" 5 жовтня.
Також висловлювання Захарової прокоментував депутат Мажилісу Азат Перуашев - він назвав її коментарі "недоречними та некоректними".
"Ми розуміємо, що це пов'язано з війною між Україною та Росією, але Казахстан ні з ким не воює. Тому ми вимагаємо поважати наших представників, нашу державність", - заявив депутат.
Раніше Захарова заявила, що "розвиток ситуації довкола посла України в Казахстані Петра Врублевського викликає обурення".
"Цей персонаж знову з'явився в столиці Казахстану, причому явно не для того, щоб "просто зібрати речі й забрати сім'ю". Не таячись, він відвідує дипломатичні прийоми як глава дипмісії. Зважаючи на вищевказані обставини, 4 жовтня в МЗС Росії був викликаний посол Казахстану Єрмек Кошербаєв, якому було заявлено про категоричну неприйнятність такої ситуації", - заявила речниця МЗС країни-окупанта.
Російських "дипломатів" обурила заява Врублевського від 21 серпня, коли він сказав, що Збройні Сили України "намагаються вбити якнайбільше росіян".
"Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям. Ось і все", - сказав тоді дипломат.