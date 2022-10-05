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Казахстан обурений словами Захарової про посла України

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Казахстан обурений словами Захарової про посла України
Міністерство закордонних справ Казахстану викликало посла РФ після заяви спікерки російського МЗС Марії Захарової щодо українського посла в РК.

Про це заявив речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, тональність заяв Захарової "дисонує з характером союзницьких взаємин Казахстану та Росії як рівноправних стратегічних партнерів". Він зазначив, що МЗС Казахстану викличе російського посла Олександра Бородавкіна "для розмови" 5 жовтня.

Також висловлювання Захарової прокоментував депутат Мажилісу Азат Перуашев - він назвав її коментарі "недоречними та некоректними".

"Ми розуміємо, що це пов'язано з війною між Україною та Росією, але Казахстан ні з ким не воює. Тому ми вимагаємо поважати наших представників, нашу державність", - заявив депутат.

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Раніше Захарова заявила, що "розвиток ситуації довкола посла України в Казахстані Петра Врублевського викликає обурення".

"Цей персонаж знову з'явився в столиці Казахстану, причому явно не для того, щоб "просто зібрати речі й забрати сім'ю". Не таячись, він відвідує дипломатичні прийоми як глава дипмісії. Зважаючи на вищевказані обставини, 4 жовтня в МЗС Росії був викликаний посол Казахстану Єрмек Кошербаєв, якому було заявлено про категоричну неприйнятність такої ситуації", - заявила речниця МЗС країни-окупанта.

Російських "дипломатів" обурила заява Врублевського від 21 серпня, коли він сказав, що Збройні Сили України "намагаються вбити якнайбільше росіян".

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"Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям. Ось і все", - сказав тоді дипломат.

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Топ коментарі

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    "рівноправних стратегічних партнерів" - для кацапов никогда не существовало такого понятия. И не только в международных отношениях. Эти дегенераты всегда считали себя выше остальных.
  • Eugene Boyko 8ab5091e
    Не розумію чому вони показилися - він все правильно сказав.
  • Колян Коляныч
    климакс у вечно пьяной бабы, к тому же ещё и руССкой - это очень смешно..
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