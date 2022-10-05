Рада ЄС досягла принципової згоди щодо нових санкцій проти РФ, - Боррель
Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Від імені Ради ЄС хочу повідомити вам, що разом з Єврокомісією ми відпрацювали новий пакет загальних та особистих санкцій. Coreper (Рада постійних представників ЄС. - Ред.) та посли напружено працювали над цим минулої ночі, вони продовжують зустріч сьогодні зранку, і вже до кінця цього пленарного засідання ми будемо мати згоду в межах Ради ЄС та ухвалення спільних пропозицій, що були представлені Єврокомісією", - зазначив він.
Боррель подякував президенту Єврокомісії та іншим колегам за лідерство у процесі підготовки нового пакету санкцій проти Росії.
Високий представник ЄС висловив переконання, що секторальні економічні та особисті санкції дозволять надалі обмежити російські експортні спроможності, знизити технологічні спроможності російської промисловості у підтримці російської "машини війни".