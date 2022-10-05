Джонсон став почесним доктором Львівського університету

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним доктором Львівського національного університету імені Івана Франка.

Таке звання йому присвоїла учена рада ВНЗ, повідомляє Цензор.НЕТ. Рішення ухвалили одноголосно.

В університеті зазначили, що процедурі висунення кандидатури Бориса Джонсона передувала тривала комунікація між Львівським університетом, Посольством України у Великій Британії та британськими колегами

Джонсон подякував за пропозицію стати почесним доктором університету.

"Я пишаюсь тим, що на посаді Прем’єр-міністра Об’єднаного Королівства мав змогу відіграти свою скромну роль у допомозі Україні у війні проти російського агресора, і буду продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб і надалі підтримувати Україну, навіть коли я вже полишив офіс. Для мене велика честь отримати звання "Doctor Honoris Causa" вашого Університету і я маю велику надію, що зможу відвідати Університет у майбутньому", - наголосив він.

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"Борис Джонсон - не один із перших, а власне перший зі світових лідерів зайняв жорстку однозначну позицію щодо того, що Україна - незалежна держава, а Росія - агресор. Позиція Бориса Джонсона і його візит в Україну зрештою призвели до того, що відбувся процес такої масштабної консолідації щодо того, що Європа має виступити проти російського агресора як того, що нищить усі цивілізаційні норми України та світу", - пояснив ректор університету Володимир Мельник.