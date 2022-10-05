Окупанти можуть мати сотні іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили

Російська армія може мати сотні дронів-камікадзе "Shahed-136", які отримала від Ірану та використовує для атак в Україні.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що Росія доставила дрони з Ірану транспортними літаками Іл-76. Раніше мова йшла про чотири таких борти.

Ігнат припускає, що росіяни налагодили й інші шляхи транспортування іранських дронів. Тому назвати точну кількість безпілотників, яка є на озброєнні армії РФ важко, але йдеться про сотні одиниць.

"Мова може йти про сотні "Shahed-136", які вони (росіяни. - Ред.) маркують як "Герань". Не треба їх називати "Герань", тому що ми розуміємо, звідки ноги ростуть. Це іранський дрон "Shahed-136". Відповідні дипломатичні ноти вже виставлені іранському уряду", - зазначив речник.

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