Україна може перемогти РФ на полі бою, але важлива також і політична перемога, - Боррель

Україна може виграти у Росії на полі бою, але важливі також політичні перемоги - необхідно тиснути на РФ, боротися проти її впливу у міжнародних організаціях.

Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Боррель зазначив, що ЗСУ наразі ведуть контрнаступальні дії на трьох напрямках.

"Російські солдати навіть не знають, чому йде ця війна. І 300 000 росіян, яких забрали на фронт, не мають поняття, що вони роблять", - сказав він.

"Таким чином, ця війна може бути виграна в Україні на полі бою, але також необхідно вигравати з політичної точки зору. Крім того, що є війна за територію, є війна Росії за те, щоб бути потужною країною", - додав Боррель.

За словами Борреля, зараз необхідно тиснути на РФ, боротися проти її впливу у міжнародних організаціях.

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