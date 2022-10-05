Передала окупантам 250 тонн врожаю: Повідомлено про підозру депутатці селищної ради на Харківщині
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Український врожай було вивезено до Бєлгородської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Так , депутатка Шевченківської селищної ради Куп‘янського району під час окупації активно допомагала російським військовим.
Жінка була власницею декількох сільськогосподарських підприємств та передала окупантам складські приміщення фермерських господарств для розміщення там представників збройних формувань РФ.
Також фермерка наказала своїм працівникам зібрати пшеницю, горох, ячмінь та гірчицю для передачі представникам країни-агресора. Прокурори встановили, що у серпні депутатка-фермерка віддала окупантам 250 тонн насіння соняшника урожаю 2021 року, які було вивезено до Бєлгородської області РФ.