Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Обговорили підготовку армії до зими та протидію новим видам зброї

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок почав із чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Представники розвідки, штабу ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Серед інших важливих розглянутих питань - стабілізація на щойно деокупованих територіях, подальше звільнення наших земель, протидія новим видам зброї, які почав використовувати агресор, та підготовка нашої армії до зимового періоду", - розповів президент.

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