Новини • Санкції проти Росії

Восьмий пакет санкцій проти Росії є заслабким, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

2 56410
Восьмий пакет санкцій проти Росії є заслабким, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс вважає, що досягнута країнами Європейського Союзу принципова домовленість про восьмий пакет санкцій проти Росії є слабкою, але це краще, ніж нічого.

Про це Ландсбергіс заявив в ефірі Žiniai Radio, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Треба оцінювати так, як є, що час сильних пакетів вже пройшов, при читанні представлених документів іноді складається враження, що винятків більше, ніж самих санкцій", - сказав Ландсбергіс.

Проте це краще, ніж нічого, вважає глава МЗС Литви. З прийняттям нового пакету санкцій продовжується ізоляція Росії

За словами міністра, санкції, які вже діють, покликані "зменшити або ліквідувати здатність Росії виробляти зброю, яку вона раніше виробляла з матеріалів, вироблених у тому ж Європейському Союзі".

"Ці речі досягнуті: Європейський Союз де-факто стає незалежним від Росії (...), друга річ - здатність Росії озброїтися сучасною зброєю дуже і дуже ускладнена", - сказав Ландсбергіс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС узгодив нові санкції проти РФ, в тому числі обмеження ціни на російську нафту, - Йозвяк

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    так, я помітила тренд - кожен наступний є слабкіший за попередній..., рашистські дружбани почувають себе ще впевненіше...
  • Garry Grant
    Да это было понятно. Имитация бурной деятельности от евроевнухов.
  • Sven Salumets
    Причина в том что для введения пакета санкции нужно единогласное решение всех стран ЕС, а этого достигнуть без компромисов практически невозможно - вспомите хотя бы Венгрию. Вот и получается то что получается. Но Ландсбергис тем не менее прав, Россию все больше изолируют методом медленного варения лягушки, в т.ч. для избежания самых безумных телодвижении. Доварим.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини