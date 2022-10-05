Восьмий пакет санкцій проти Росії є заслабким, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс вважає, що досягнута країнами Європейського Союзу принципова домовленість про восьмий пакет санкцій проти Росії є слабкою, але це краще, ніж нічого.

Про це Ландсбергіс заявив в ефірі Žiniai Radio, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Треба оцінювати так, як є, що час сильних пакетів вже пройшов, при читанні представлених документів іноді складається враження, що винятків більше, ніж самих санкцій", - сказав Ландсбергіс.

Проте це краще, ніж нічого, вважає глава МЗС Литви. З прийняттям нового пакету санкцій продовжується ізоляція Росії

За словами міністра, санкції, які вже діють, покликані "зменшити або ліквідувати здатність Росії виробляти зброю, яку вона раніше виробляла з матеріалів, вироблених у тому ж Європейському Союзі".

"Ці речі досягнуті: Європейський Союз де-факто стає незалежним від Росії (...), друга річ - здатність Росії озброїтися сучасною зброєю дуже і дуже ускладнена", - сказав Ландсбергіс.

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