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Деокупація Луганської області розпочалася, вже визволено декілька населених пунктів, - Гайдай. ВIДЕО

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Визволення тимчасово окупованої території Луганщини від російських загарбників розпочалося.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Деокупація Луганської області розпочалася. Декілька населених пунктів вже звільнено від російської армії і там вже Збройні Сили України піднімають український прапор. Рухаємось далі, дякую нашим Збройним Силам за такі чудові новини", - зазначив очільник ОВА.

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Топ коментарі

  • Шимус
  • Павло Васильович
    А если кацапы завтра аннексируют все до Ламанша? Всем поджать портки и бежать куда глаза глядят?) Серьезно???
  • Kare Resa
    Очень хорошие новости. Скоро Украина будет освобождена и в России будет новая власть и новый президент. Обращение к Алле Пугачевой. Уважаемая Алла Борисовна, когда вы станете президентом России или того, что от нее останется, просьба передать Украине пропагандистов таких, как Соловьев, Кисилев, Скабеева, Симоньян и д.р
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