Деокупація Луганської області розпочалася, вже визволено декілька населених пунктів, - Гайдай. ВIДЕО
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Визволення тимчасово окупованої території Луганщини від російських загарбників розпочалося.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Деокупація Луганської області розпочалася. Декілька населених пунктів вже звільнено від російської армії і там вже Збройні Сили України піднімають український прапор. Рухаємось далі, дякую нашим Збройним Силам за такі чудові новини", - зазначив очільник ОВА.