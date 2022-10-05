Маск своїми заявами допомагає Путіну шантажувати світ, - заступник голови МЗС Польщі Пшидач
Про це в інтерв'ю Rzeczpospolita сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
На запитання, чи можлива ядерна ескалація з боку Путіна, він відповів: "Здебільшого це бажання викликає розбіжності та посилює страх у громадській мотивації. Володимир Путін сподівається на такі голоси, як Ілон Маск, які закликають до поділу території України. Мета цієї погрози у тому, щоб ми це обговорювали, щоб наші слухачі та глядачі злякалися погрози", - сказав Пшидач.
Він, як і представники США, сказав, що Польща не помічає жодних дій із боку Росії, які віщували б про серйозну ескалацію "протягом кількох годин чи днів".
"Однак спроба Путіна розкачати човен триватиме всю зиму. Путін сподівається, що ми злякалися і розділимося", - додав заступник міністра.