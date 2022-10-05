Генпрокурор Костін закликав міжнародну спільноту долучитися до боротьби з Росією на юридичному фронті, - Офіс генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Організатором правового форуму виступив голова Конституційної ради Французької Республіки Лоран Фабіус. Участь у заході взяли урядовці, правники зі всесвітньо відомими іменами, вчені та судді. Серед спікерів — прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.
Панельну дискусію "Війна і Право" відкрив Президент України Володимир Зеленський із закликом дати відповідь тим, хто розв’язав "цю несправедливу і неспровоковану війну". За його словами, відповідь має бути простою — спеціальний трибунал для військово-політичного керівництва російської федерації.
У ході дискусії учасники форуму обговорили дієві механізми притягнення до відповідальності за вчинені в Україні злочини, а також шляхи подальшої співпраці на всіх рівнях з метою забезпечення міжнародного правосуддя й відновлення справедливості.
"Це не проста війна: обравши цей шлях, Росія кинула виклик усталеному світовому порядку. І відповідь може бути тільки одна: правосуддя. Маю унікальну можливість ще раз донести світу інформацію про Бучу, Ізюм, Маріуполь, Харків. Будь-яке з цих міст може дати назву майбутньому спецтрибуналу", — заявив генпрокурор.
Костін підкреслив, що станом на цей час у порядку денному ОГП — злочин агресії, воєнні злочини та злочин геноциду. Він додав, що українська прокуратура співпрацює як із державами-партнерами й Офісом прокурора МКС, так і з українськими та міжнародними громадськими організаціями.
"Наша мета незмінна — адекватна відповідь агресору на правовому полі та відновлення справедливості", — наголосив Костін.