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Офіційного підтвердження визволення Снігурівки на Миколаївщині наразі немає, - Кім

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Офіційного підтвердження визволення Снігурівки на Миколаївщині наразі немає, - Кім
Офіційної інформації щодо звільнення Снігурівки наразі немає, чекають підтвердження.

Про це заявив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Офіційної інформації щодо звільнення Снігурівки наразі немає. Ми чекаємо підтвердження близько години, що офіцерський склад місто покинув, проте війська залишилися", - зазначив очільник області.

Колишній райцентр на Миколаївщині місто Снігурівка було окуповане росіянами в березні 2022 року.

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Топ коментарі

  • Yevhen B
    Балалайні. Ходять чутки що Снігурівка проголосувала за Україну, але офіційно ще не підтверджено
  • Yevhen B
    ІМХО. падіння Снігурівки це падіння всього орківського угруповання на правому березі. Пішов затарюватися попкорном
  • Маркиз
    Следующий концерт Кобзона будет на стадионе. Нет такого зала, даже в аду, чтобы вместить всех желающих.
    Сергеи Лоико
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