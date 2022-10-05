Окупанти завдали ракетного удару по Гуляйполю. Загинули заступник голови громади Савицький та керівник "Благоустрійсервісу" Косаренко

Сьогодні, 5 жовтня, окупанти завдали ракетного удару по Гуляйполю Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог вбив двох наших земляків. Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинули Олександр Анатолійович Савицький, заступник голови місцевої громади та керівник КП "Благоустрійсервіс" Олександр Анатолійович Косаренко. Світла пам’ять. Наші співчуття всім рідним та близьким загиблих. Ці люди нікуди не тікали, до останнього були на своїх робочих місцях. Захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе", - йдеться у повідомленні.

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