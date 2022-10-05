60% жителів Євросоюзу підтримують подальше постачання озброєнь в Україну, - опитування

Про це свідчить опитування, проведене Фондом Бертельсмана.

Про це повідомляє RND, інформує Цензор.НЕТ.

Фонд проводить опитування мешканців країн Європейського союзу кожні три місяці з початку війни. У березні рівень підтримки поставок озброєння складав 62%. А у червні впав на два пункти.

У Німеччині 61% респондентів вважає, що Україні потрібно постачати зброю. Найвищий показник серед країн ЄС у Польщі - 84%. Тільки в Італії серед опитаних держав немає більшості для поставок зброї. Там 58% респондентів виступають проти. Рівень схвалення щодо поставок зброї також впав у Франції - на вісім процентних пунктів.

Експерт Фонду Бертельсмана Ізабель Гофман зазначила, що у березні "всі були в шоці, і бажання підтримати Україну було дуже високим". Зараз шок вщух, "але воля підтримувати все ще дуже висока, хоча негативні наслідки більш помітні в повсякденному житті".

Фонд Бертельсмана опитує 12 000 людей в різних країнах ЄС, що вони думають про політику ЄС щодо України.

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