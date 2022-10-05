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Атака дронами на Білу Церкву: пошкоджено три будівлі інфраструктури

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Атака дронами на Білу Церкву: пошкоджено три будівлі інфраструктури
У Білій Церкві Київській області рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через влучання ворожих дронів-камікадзе сьогодні вночі, пошкоджені три будівлі інфраструктури.

Про це заявив начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, "здійснені всі необхідні заходи безпеки та ліквідована пожежа, що виникла внаслідок 6 влучань дронів-камікадзе. Усього пошкоджено 3 будівлі інфраструктури".

"Щодо потерпілого: його життю нічого не загрожує", - зауважив очільник ОВА.

Кулеба поінформував, що "органами місцевого самоврядування прийнято рішення, що сьогодні в місті організують освітній процес дистанційно".

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Топ коментарі

  • Vlad Cheh
    Действительно, видеороликов полно. Вместо этого дискредитируют себя словно какие-то кацапы. 30% допустимой лжи использовать против врага в локальных операциях, затем рассказывая истинное положение дел. Время уже вышло, нужно справедливо оценить ущерб и начать работу по отлову этих дронов, например аэростаты с микрофоном и триангуляцией (возможно 4-5 источников данных надо) точного положения акустически - это то что надо против мопедов. Сбивать вряд ли их проблематично, тем же самолетным дроном-перехватчиком на 50 км/ч быстрее, который сбросит перед мопедом облако ежей (готовую дипольную приманку тоже можно, только на острую сталь заменить полоски), которые повредят пропеллер и дрон упадет.
  • анатолий выборов
    72 бригада воює. б'є кацапів на фронті, та й ще і добре гамселить кацапню.
  • Hanka Panyanka
    а чому б нам не розробляти подібні дрони, вони з паперу та з карбюраторним двигуном, але ж вражають цілі на відстані 1500 км, дешеві та влучні, а в нас немає навіть нічого подібного, можна було б не чекати від американців ракет за 100 мільйонів доларів на 300 км, а зробити самим на скільки завгодно
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