Атака дронами на Білу Церкву: пошкоджено три будівлі інфраструктури

У Білій Церкві Київській області рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через влучання ворожих дронів-камікадзе сьогодні вночі, пошкоджені три будівлі інфраструктури.

Про це заявив начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, "здійснені всі необхідні заходи безпеки та ліквідована пожежа, що виникла внаслідок 6 влучань дронів-камікадзе. Усього пошкоджено 3 будівлі інфраструктури".

"Щодо потерпілого: його життю нічого не загрожує", - зауважив очільник ОВА.

Кулеба поінформував, що "органами місцевого самоврядування прийнято рішення, що сьогодні в місті організують освітній процес дистанційно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Білу Церкву: БПЛА вилетіли з півдня, половину вдалося збити