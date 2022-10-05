Знищено російський безпілотник над морем біля Очакова, ймовірно "Орлан-10", - ОК "Південь"

5 жовтня, близько 11:30 години, над морем біля Очакова збито безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10", силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь". Безпілотник намагався провести повітряну розвідку.