Наразі невідомо, що сталося зі скіфським золотом із окупованого росіянами Мелітополя, - Ткаченко

Міністерству культури та інформаційної політики невідомо, де наразі може перебувати скіфське золото із краєзнавчого музею окупованого російськими військами Мелітополя.

Про це заявив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, завчасно евакуювати ці експонати було неможливо.

"На жаль, на цю територію (у Мелітополь. - Ред.) війська РФ зайшли буквально впродовж двох-трьох днів. А для того, щоб вивезти ті чи інші експонати, їх потрібно, згідно з протоколом, запакувати, мати відповідні можливості для вивезення у безпечному транспорті і в безпечні місця. Це не робиться за один день", - пояснив міністр.

Водночас міністр стверджує, що кількість викрадених російськими військами експонатів скіфського золота може бути незначна.

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"Там, звичайно, були деякі (викрадені. -ред.) об’єкти (скіфського золота. - Ред.). Але переважна більшість цінних об’єктів з розкопок знаходиться і знаходилась не в Мелітополі. І з ними все окей", – пояснює він.

Однак, за словами Ткаченка, точного переліку викрадених експонатів скіфського золота, а також інших культурних цінностей, у Міністерства культури та інформаційної політики наразі немає.

"Нам потрібно з’ясувати, що вивезено і, відповідно, подаватися до міжнародних судів не тільки з приводу повернення, а й з приводу репарацій за заподіяну шкоду", - наголосив міністр.

У 1954 році старовинне скіфське золото виявили у скіфському кургані в Мелітополі. Його намагалися вивезти в "Ермітаж", але українські археологи домоглися того, щоб знахідку зберігали в Україні.

Після початку широкомасштабного російського вторгнення, 27 квітня 2022 року, військовий речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв повідомив про отримання інформації, що військові РФ захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей, зазначивши, що "колаборанти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, що було виявлено археологами у 50-х роках минулого століття".

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