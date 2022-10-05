У кожного десятого українця росіяни зруйнували чи пошкодили житло, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

10% респондентів заявили, що мають пошкоджене або зруйноване житло внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні.

Про це директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович повідомив під час презентації результатів дослідження, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо, що тільки два відсотки (опитаних. - Ред.) говорять, що їхнє житло зруйновано, але ще вісім відсотків говорять, що їхнє житло пошкоджено. Тобто в цілому десять відсотків мають пошкодження або руйнування житла. Це величезна цифра. І ще п'ять відсотків не знають, не мають інформації, в якому стані їхнє житло, бо вони виїхали і не повертаються на свої території", - сказав Антипович.

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Він зауважив, є ще частина людей, які не знають, в якому стані їхнє житло.

"І якщо кожен шостий українець має житло в зоні бойових дій, то уявіть собі, що буде по закінченні війни, коли українці дізнаються, приїдуть, повернуться, побачать, коли закінчиться ця війна, скільки ще буде злочинів. Тобто це динамічний процес", - зауважив соціолог.

За його словами, найбільша кількість людей, які відповідають, що їх житло зруйноване, саме із зони бойових дій.

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"У тих 10% , які мають або зруйноване, або частково пошкоджене житло, ми запитали, чи почали вже якісь роботи з відновлення житла. Бачимо, що проводиться капітальний ремонт або проводиться частковий ремонт лише у третини цих людей, дві третини не починали ніякої роботи. Тому попереду в українців і в принципи в державі, яка буде допомагати українцям відновлювати своє житло, попереду ще дуже велика частина і роботи, і матеріальних витрат", - підкреслив Антипович.

Згідно з результатами дослідження, серед тих, хто втратив житло, 18% вже подали заяву про пошкодження в Дію, 16% - у правоохоронні органи, 15% - у інші державні інституції, 67% - поки не подавали нікуди заяви.

Також 39% постраждалих вважають, що їх будинки потрібно відновлювати якомога швидше, 59% - навпаки, думають, що варто спочатку дочекатись закінчення війни.

Окрім того, як зазначено в результатах дослідження, 58% тих, хто втратив житло, планують залучати для відновлення насамперед свої власні кошти, 27% розраховують відновити будинок за державні кошти, 12% - за кошти міжнародних організацій, 9% - за кошти волонтерів, по 7% - за кошти родичів чи благодійних фондів.

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Соціологічне дослідження на тему "Оцінка шкоди, завданої воєнними злочинами Росії в Україні" проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 15-19 вересня 2022 року. Під час дослідження було опитано 2 000 осіб шляхом інтерв’ю з використанням комп’ютера, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Похибка близька до 2%.