Створення в РФ компанії для управління ЗАЕС є агонією уявного божевільного світу країни-агресора, - Енергоатом
Про це повідомляє Енергоатом, передає Цензор.НЕТ.
Нова компанія, яка має на меті взяти під управління окуповану ЗАЕС, з'явилася 3 жовтня.
"Нікчемні рішення Росатома щодо створення товариства "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" з юридичною адресою в Москві є агонією уявного божевільного світу країни-агресора, в якому тепер дійшли до створення псевдопідприємств з назвами українських компаній.
Шкода лише, що до нього намагаються затягнути українських атомників ЗАЕС, які вже понад 7 місяців героїчно працюють в окупації. Щодня відчуваючи це божевілля на собі, вони продовжують забезпечувати ядерну й радіаційну безпеку України та Європи.
Україна і весь цивілізований світ знають, що Запорізька АЕС продовжить працювати в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі", – заявили в компанії.